

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان در پی دریافت خبری مبنی بر دپوی مقدار قابل توجهی لوازم یدکی قاچاق در سطح این شهرستان، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: بلافاصله تیمی از کارکنان پلیس آگاهی به محل اعلامی اعزام شدند و در بازدید از این انبار انواع لوازم یدکی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش محموله کشف شده ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد و در این خصوص متهم ۴۰ ساله با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ عدلی مژدهی از شهروندان خواست، برای ریشه کن کردن قاچاق با مجموعه انتظامی همکاری کنند و هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ یا سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.