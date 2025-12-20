به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان شهرضا گفت: در شهر شهرضا ۱۳ سانتیمتر و در روستا‌ها ۳۰ سانتیمتر برف بارید.

فریبرز امیری افزود: با اعلام وضعیت نارنجی از سوی هواشناسی در هفته گذشته، جلسات ستاد مدیریت بحران شهرستان تشکیل و تدابیر پیشگیرانه اندیشیده شد.

امیری بیان داشت: با توجه به قرار گرفتن شهرضا در مسیر مواصلاتی شمال به جنوب و رتبه ۵ تردد کشور در محور‌های مواصلاتی اطراف شهرستان، تمهیدات پیشگیرانه و هماهنگی با فرمانداری‌های سمیرم و دهاقان گرفته شد.

وی با اشاره به حضور ۳۴ تیم امدادی و ۱۰۰ نفر امدادگر در این محور‌های مواصلاتی برای روان شدن تردد خودروها، گفت: در طول این سه شبانه روز به بیش از ۲۱۰ دستگاه خودرو که در برف آسیب دیده و در مسیر مانده بودند و بیش از ۴۰۰ نفر، کمک رسانی و در بعضی موارد اسکان اضطراری شد.

همچنین امین الله تاکی شهردار شهرضا گفت: در راستای مدیریت شرایط ناشی از بارش برف، حدود ۲۰۰ نفر از نیرو‌های حوزه خدمات شهری و فضای سبز به همراه ماشین‌آلات تخصصی شامل دو دستگاه گریدر، پاکت‌لودر و تراکتور در سطح شهر مستقر شده و عملیات پاکسازی معابر را انجام دادند.

فرمانده گروه ۲۲ توپخانه ارتش در شهرضا نیز گفت: در محور مواصلاتی شهرضا به سمیرم نیرو‌های ما به کمک ۵۰ دستگاه خودرو که در برف مانده بودند، شتافتند.

امیر عبدالله کیان نژاد افزود: یک دستگاه لودر نیز به روستای هوک اعزام شده تا مسیر این روستا را بازگشایی کند.

در حال حاضرتمام محور‌های مواصلاتی شهرستان شهرضا باز و تردد در این محور‌ها جاری است.