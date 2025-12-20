رئیس واحد اندازه‌گیری و توزیع شرکت گاز استان آذربایجان غربی: در شبانه‌روز گذشته، میزان مصرف گاز این استان به ۲۹.۸ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علی محمودی ضمن تأیید ثبت مصرف ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب گاز در بازه ۲۴ ساعته اخیر، افزود: که از آنجایی که این روز مصادف با جمعه و تعطیلی بخش‌های صنعتی بوده، سهم عمده این مصرف مربوط به مشترکان خانگی بوده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود.

وی در ادامه بر لزوم رعایت «دمای رفاه» تأکید کرد و از مردم خواست تا برای پایداری شبکه گاز در فصل سرد، دمای محیط منازل خود را بین ۱۷ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند. به گفته محمودی، این تنظیم دما تأثیر مستقیمی بر جلوگیری از قطعی گاز دارد.

رئیس اندازه‌گیری و توزیع شرکت گاز، عوامل اصلی افزایش مصرف را تشریح کرد و گفت که شدت، گستره جغرافیایی و مدت زمان سرما، سه مؤلفه‌ای هستند که هم‌زمانی آنها منجر به رشد مصرف می‌شود. او همچنین افزایش تعداد مشترکان در مقایسه با سال گذشته و افت دمای هوا را از دلایل طبیعی این رشد دانست.

محمودی با اشاره به چالش‌های توزیع، خاطرنشان کرد: از آنجا که تأسیسات اصلی تولید گاز در جنوب کشور قرار دارند، افزایش مصرف در مبدأ شبکه، موجب افت فشار در انتهای خطوط گازرسانی می‌شود و در نتیجه، استان‌هایی مانند آذربایجان غربی بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این افت فشار قرار می‌گیرند.

در پایان، وی مجدداً تأکید کرد که تنها راه برای حفظ جریان پایدار گاز و پیشگیری از قطعی‌ها در روز‌های سرد، مدیریت دقیق مصرف و همکاری جدی مشترکان با رعایت الگوی دمای تعیین شده است.