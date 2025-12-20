بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مجمع عمومی و سالیانه هیات کبدی استان بوشهر با حضور رئیس فدراسیون کبدی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر و اعضای مجمع برگزار شد.
رئیس فدراسیون کبدی در این مجمع گفت: در شروع فعالیت فدراسیون کبدی ۸ مقوله مهم در شورای راهبردی این فدراسیون تعریف شد که مهمترین رکن آن آموزش است که در تمامی هیاتهای استانی در حیطه مربیگری و داوری این مهم در حال انجام است.
عباس اورسجی افزود: در ۸ ماه گذشته ریاست فدراسیون آسیایی این رشته به رئیس فدراسیون کبدی واگذار که به دانبال آن آن چینش ابلاغ داوران آسیا و جهان از سوی رئیس فدراسیون کبدی انجام شد.
وی با اشاره به اقدامات فدراسیون کبدی، گفت: بعد چندین سال تیم ملی ایران در بازهای آسیایی کبدی جوانان بحرین در دو بخش بانوان و آقایان حضور یافت.
رئیس فدراسیون کبدی بیان کرد: اولین دوره مسابقات کبدی قهرمانی آسیا به میزبانی ایران در بندر انزلی برگزار شد که دومین دوره این رقابتها نیز سال آینده به میزبانی استان بوشهر برگزار خواهد شد.
وی در پایان گفت: نخستن مرحله مسابقات کبدی روستاییان کشور با حضور بیش از هزار تیم تابستان سال آینده در سطح کشور برگزار میشود که سهم هر هیات استانی در این رقابتها ۳۰ تیم است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر هم با اشاره به فعالیت انجام شده از سوی رئیس هیات کبدی استان، بیان کرد: نیاز است در بُعد آموزش و گسترش این رشته در سطح استان بصورت مستمر استعدادیابی صورت گیرد.
موسی کشتکار افزود: در بُعد همگانی نیز این رشته بصورت محله محور فعالیت خود را آغاز کند.
وی اظهار کرد: استان بوشهر آمادگی میزبانی رویدادهای بین المللی و برپایی اردوهای تیم ملی در رشته ساحلی را دارد.
در ادامه جهانمهر دریسی رئیس هیات کبدی استان بوشهر عملکرد و تراز مالی این هیات را در سال۱۴۰۳ ارائه کرد که به تصویب اعضای مجمع رسید.