به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس عقیدتی سیاسی پادگان زرهی شیراز گفت: این اجلاسیه در ۵ محور عکس، فیلم، نقاشی، سرود و مقاله با موضوع نماز و با مشارکت کارکنان و خانواد‌های آنها برگزار و به نفرات اول تا سوم هر بخش هدایای اهدا شد.

حجت السلام زرین گفت: این اجلاسیه با هدف تشریح اقدامات و فعالیت‌های نیرو‌های پایور و خانواد‌ها در حوزه ترویج نماز، نمازخوانی و عبودیت خدا، به کار خود پایان داد.

وی هدف از برگزاری اسن اجلاسیه را ارتقای معنوی و دینی در مجموعه نیرو‌های مسلح و لبیک به منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در جامعه و خانواده بزرگ نیرو‌های مسلح اعلام کرد.