رئیس اندازهگیری و توزیع شرکت گاز استان گفت:میزان مصرف گاز آذربایجانغربی در شبانهروز گذشته به ۲۹.۸ میلیون مترمکعب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علی محمودی رئیس اندازهگیری و توزیع شرکت گاز استان در گفتوگو با واحد خبر صداوسیمای مرکز آذربایجانغربی از ثبت مصرف ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب گاز در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این بازه زمانی مصادف با روز جمعه و تعطیلی بخش صنعت بود، بخش عمده این میزان مصرف مربوط به مشترکان خانگی است که رقم بالایی محسوب میشود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت الگوهای مصرف، افزود: انتظار داریم مشترکان عزیز با تنظیم دمای محیط بین ۱۷ تا ۲۰ درجه، شرکت گاز را در عبور بدون قطعی گاز از فصل زمستان یاری کنند، چرا که رعایت دمای رفاه نقش مستقیمی در پایداری شبکه گاز دارد.
محمودی با اشاره به عوامل مؤثر بر میزان مصرف گاز، تصریح کرد: مصرف گاز مشترکان تابع سه مؤلفه شدت سرما، گستره جغرافیایی سرما و مدت زمان ماندگاری آن است و همزمانی این سه عامل، افزایش مصرف را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: همچنین افزایش تعداد مشترکان نسبت به سال گذشته و کاهش دما، از دلایل طبیعی رشد مصرف گاز به شمار میرود.
رئیس اندازهگیری و توزیع شرکت گاز آذربایجانغربی، خاطرنشان کرد: از آنجا که منابع اصلی تولید گاز کشور در جنوب قرار دارد، افزایش مصرف در سرشاخههای شبکه باعث افت فشار در انتهای شبکه گازرسانی میشود و استانهایی مانند آذربایجانغربی بیش از سایر مناطق تحت تأثیر قرار میگیرند.
وی در پایان بار دیگر بر رعایت الگوی دمای رفاه تأکید کرد و گفت: تنها راه جلوگیری از افت فشار و قطعی گاز، مدیریت مصرف و همکاری جدی مشترکان در روزهای سرد سال است.