رئیس بنیاد ملی علم ایران با تأکید بر نقش کیفیت تولیدات علمی در ارتقای مرجعیت علمی کشور، شاخصهای ورود به برنامه سرآمدان علمی را مبتنی بر انتشار آثار معتبر ذکر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد سلطانی رییس بنیاد ملی علم ایران در مراسم تقدیر از سرآمدان علمی و آزمایشگاهی کشور که امروز ۲۹ آذر با حضور حسین افشین معاون علمی رییسجمهور برگزار شد با اشاره به جایگاه علم و دانش در تعالی جوامع، اظهار داشت: تشکیل چنین جمعی در گرامیداشت پژوهش، پژوهشگران و خدمترسانی آزمایشگاهی، نعمتی ارزشمند است.
وی افزود: هفته پژوهش را پشت سر گذاشتیم و اکنون در امتداد همان شور و نشاط علمی، شاهد حضور فرهیختگان و فعالان عرصه علم و فناوری هستیم.
سلطانی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای علم و پژوهش، بهویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: یاد این عزیزان را گرامی میداریم و برای خود و همه مسئولان علمی کشور، توفیق تداوم آرمانهای علمی شهدا را از خداوند متعال مسئلت داریم.
وی با اشاره به برنامه «سرآمدان علمی» تصریح کرد: این برنامه از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و فرصتی برای شناسایی و حمایت از پژوهشگرانی است که با انتشار آثار فاخر در مجلات معتبر، مرزهای دانش را گسترش دادهاند.
به گفته رییس بنیاد ملی علم ایران، این برنامه نقش مهمی در تقویت مرجعیت علمی و ارتقای کیفیت تولیدات پژوهشی کشور ایفا میکند.
سلطانی، درباره شاخصهای ورود به برنامه سرآمدان علمی در دوره جاری گفت : در این دوره، اعضای هیئت علمی برای ورود به برنامه باید در سال ۲۰۲۴ میلادی، آثار باکیفیت در مجلات علمی معتبر منتشر کرده باشند. این مجلات بر اساس تقسیمبندی انجامشده در ادوار گذشته، در گروههای «الف» تا «د» طبقهبندی شدهاند و ارزیابیها بر همین مبنا صورت گرفته است.
رئیس بنیاد ملی علم ایران در پایان، برنامه سرآمدان علمی را یکی از ابزارهای مؤثر حمایت هدفمند از پژوهشگران برجسته دانست و بر تداوم این مسیر برای تقویت زیرساختهای علمی و پژوهشی کشور تأکید کرد.
مراسم تقدیر از سرآمدان علمی و آزمایشگاهی کشور امروز ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور حسین افشین معاون علمی رییسجمهور، امیر یونسیان مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور، علی محمد سلطانی رییس بنیاد ملی علم اسران، اسفندیار اختیاری معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و جمعی از سرآمدان علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی کشور، با تأکید بر نقش پژوهشگران مرجع و خدمات آزمایشگاهی در توسعه علمی کشور برگزار شد.