به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر ولایتی، درگذشت خانم اشرف بروجردی، همسر شهید غلامعلی معتمدی را به علاءالدین بروجردی، نماینده مجلس شورای اسلامی، تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل، به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علاءالدین بروجردی؛ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم

با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت همشیره گرامی‌ شما، سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، از مدیران و چهره‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، موجب اندوه فراوان شد.

آن مرحومه با سال‌ها تلاش صادقانه در مسئولیت‌های گوناگون، به‌ویژه در ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های علمی و فرهنگی، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگاری برای اعتلای فرهنگ و دانش این مرز و بوم بود و یاد و نام نیکویی از خود به یادگار گذاشت.

اینجانب، این مصیبت را به جناب‌ عالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان آن فقیده سعیده، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر، سلامتی و اجر، مسئلت دارم.