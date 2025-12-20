به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمد دمکری در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیمای مرکز استان با اشاره به افزایش عرضه مرغ گرم در سطح استان افزود: به منظور رفاه حال شهروندان، میزان توزیع روزانه مرغ گرم درروز‌های اخیر به بیش از ۵۰۰ تن افزایش یافته که فراتر از نیاز واقعی بازار است و هیچ‌گونه کمبود یا مشکلی در تأمین این محصول وجود ندارد.

به گفته وی، بنا به دستور مقام عالی استان آذربایجان‌غربی، مرغ منجمد نیز در نقاط مختلف شهرستان ارومیه با قیمت مصوب ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود؛ این طرح از سه روز پیش آغاز شده و تا شب یلدا ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان تصریح کرد: در این ارتباط سامانه‌های ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی هستند و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، شکایت خود را در این سامانه‌ها ثبت کنند تا توسط بازرسان مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: برخورد جدی با محتکران و گران‌فروشان در دستور کار بازرسان قرار دارد و در صورت احراز تخلف، ضمن اعمال جریمه، پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.