پخش زنده
امروز: -
در آیین پایانی هفدهمین جشنواره هفته پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آثار پژوهشی مربیان خوزستان بهعنوان برگزیده و شایسته قدردانی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مربیان و پژوهشگران این استان در هفدهمین جشنواره هفته پژوهش کانون و دومین رویداد ایدهپردازی «ثامر» خوش درخشیدند و موفق به کسب عناوین برگزیده و شایسته تقدیر شدند.
آیین پایانی و تجلیل از پژوهشگران برگزیده این رویداد، روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سعیده عزیزیان، مدیرکل آموزش و پژوهش کانون، در مجتمع پردیسان قم برگزار شد.
بر اساس اعلام هیأت داوران، در بخش «مقاله» جشنواره، اثر فروغ شاکریان از استان خوزستان با عنوان «تحلیل جامعهشناختی تأثیر موقعیت اجتماعی بر مسیرهای رشد و هویتیابی نوجوانان عضو مرکز شماره یک کانون اهواز و مرکز کانون شهرستان کارون» بهعنوان اثر برگزیده و حایز رتبه دوم هفته پژوهش و شایسته تقدیر بخش ثامر معرفی شد.
همچنین در بخش «پایاننامه»، ندا مرادپور دزفولی از استان خوزستان با پژوهش «بررسی مقایسهای اسطورهها و بازنوشتههای آنها برای استفاده در آموزش فلسفه به نوجوانان» شایسته تقدیر شناخته شد.
گفتنی است هفدهمین جشنواره هفته پژوهش کانون و رویداد ایدهپردازی «ثامر» با هدف تقویت رویکرد پژوهشمحور، حمایت از تولید دانش و ارتقای فعالیتهای علمی در حوزه کودک و نوجوان، با مشارکت پژوهشگران و مربیان کانون از سراسر کشور برگزار شد.