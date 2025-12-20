به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شرکت کنندگانی از ۱۰ باشگاه که به دنبال حضور در مسابقات مهم‌تر و رسیدن به سکو‌های بین المللی هستند.

مسابقاتی که نشان دهنده ظرفیت بالای کشتی در استان اصفهان با استعداد‌های پرشمارش دارد.

در این بین نقش سازنده مربیان کشتی اصفهان در شناسایی و پرورش استعداد‌ها در سال‌های اخیر بسیار پر رنگ بوده است.

در پایان این رقابت‌ها تیم‌های فولادمبارکه سپاهان، ایرانجوان فریدن و نماینده کاشان عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.