مسابقات لیگ کشتی فرنگی نونهالان باشگاه های کشور با حضور بیش از ۱۲۰ کشتی گیر در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شرکت کنندگانی از ۱۰ باشگاه که به دنبال حضور در مسابقات مهمتر و رسیدن به سکوهای بین المللی هستند.
مسابقاتی که نشان دهنده ظرفیت بالای کشتی در استان اصفهان با استعدادهای پرشمارش دارد.
در این بین نقش سازنده مربیان کشتی اصفهان در شناسایی و پرورش استعدادها در سالهای اخیر بسیار پر رنگ بوده است.
در پایان این رقابتها تیمهای فولادمبارکه سپاهان، ایرانجوان فریدن و نماینده کاشان عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.