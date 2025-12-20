پخش زنده
امروز: -
رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، با انتقاد صریح از روند زمانبر صدور مجوزها، خواستار تسهیل هرچه بیشتر مسیر فعالیت اقتصادی برای سرمایهگذاران در این استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این اظهارات در تاریخ شنبه ۲۹ آذرماه، در مراسم کلنگزنی یک مجتمع خدماتی، رفاهی و تیرپارک در جاده بینالمللی تجاری چایپاره به ماکو بیان شد. این پروژه عظیم که در زمینی به وسعت بیش از ۳۰ هکتار احداث میشود، کاملاً با سرمایهگذاری بخش خصوصی و ارزشی بالغ بر بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال محقق خواهد شد.
استاندار با تأکید بر اینکه تولید و سرمایهگذاری در اولویت برنامههای دولت قرار دارند، متعهد شد که “از تمام ظرفیتهای قانونی موجود برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران به کار گرفته خواهد شد.
وی همچنین کاهش بروکراسیهای اداری را عاملی کلیدی و مهم در جهتدهی به ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی استان دانست.
رحمانی در پایان سخنان خود تصریح کرد که حمایت از پروژههایی که اشتغالزا هستند و سرمایهگذاریهای اصیل بخش خصوصی، همواره در دستور کار دولت بوده و اجرای این قبیل طرحها، مستقیماً به توسعه زیرساختها و ارتقاء سطح رفاه عمومی کمک خواهد کرد.