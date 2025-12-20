وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه کلیات لایحه بودجه در دولت تصویب شده است، گفت: بودجه سال آینده با حداقل کسری و بدون تحمیل فشار به بانک مرکزی بسته شده و کاهش هزینه‌های زائد دستگاه‌های دولتی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به آخرین اوضاع تدوین لایحه بودجه اظهار کرد: کلیات بودجه در دولت به تصویب رسیده است، هرچند برخی موارد از جمله موضوعات مرتبط با نرخ خوراک و برخی جزئیات دیگر هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

وی با بیان اینکه خبر خوب در خصوص بودجه سال آینده، بسته شدن آن با حداقل کسری است، افزود: با تأکیدات ریاست محترم جمهوری، دستگاه‌های دولتی و نهادهای بودجه‌بگیر مکلف شده‌اند هزینه‌های زائد خود را کاهش دهند و این رویکرد به‌طور جدی در برنامه‌ریزی بودجه‌ای اعمال شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در فرآیند تدوین بودجه، بسیاری از ساختارها یا در حال جمع شدن هستند یا در قالب ادغام، بازطراحی شده‌اند تا هزینه‌های جاری دولت به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.

مدنی‌زاده با تأکید بر انضباط مالی در لایحه بودجه تصریح کرد: بودجه‌ای که در قالب لایحه در حال تنظیم است، از نظر کسری در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد؛ به‌طوری که می‌توان گفت کسری بودجه در برخی برآوردها به نزدیک صفر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این شیوه تنظیم بودجه باعث می‌شود فشار قابل توجهی به بانک مرکزی وارد نشود و از این جهت، خبر بسیار مثبتی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم این اقدام، در راستای برنامه کنترل تورم برای سال آینده، یک گام بزرگ و مؤثر باشد و بتواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.