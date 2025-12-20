رئیس اداره دامپزشکی بندر ماهشهر از شناسایی، ضبط و معدوم سازی بیش از ۶ تن انواع فرآورده‌های خام دامی تاریخ گذشته و غیرقابل مصرف در جریان بازرسی‌های بهداشتی این شهرستان طی ماه‌های آبان و آذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح‌اله قنواتی اظهار داشت: در جریان بازرسی‌های روزانه و سرزده کارشناسان بهداشتی اداره دامپزشکی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، بیش از ۶ تن انواع گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، ماهی و میگوی فاسد و تاریخ مصرف گذشته که از نظر ظاهری (ارگانولپتیکی) غیر بهداشتی و نامناسب بودند، شناسایی، ضبط و پس از طی مراحل قانونی معدوم‌سازی شد.

رئیس اداره دامپزشکی بندر ماهشهربا تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر مراکز عرضه گفت: کارشناسان بهداشتی اداره دامپزشکی بندرماهشهر به‌صورت روزانه و مستمر از واحد‌های عرضه بازدید می‌کنند تا از سلامت و ایمنی فرآورده‌های خام دامی عرضه‌شده به شهروندان اطمینان حاصل شود.

وی ادامه داد: در این بازرسی‌ها علاوه بر بررسی تاریخ تولید و انقضای محصولات، شرایط نگهداری، نحوه بسته‌بندی، دمای نگهداری و وضعیت بهداشتی محیط عرضه نیز به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رئیس اداره دامپزشکی بندر ماهشهر با هشدار نسبت به مخاطرات عرضه محصولات غیربهداشتی تصریح کرد: عرضه فرآورده‌های خام دامی تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت عمومی بوده و زمینه‌ساز بروز بیماری‌های خطرناک شود؛ از این‌رو اداره دامپزشکی با قاطعیت از ورود چنین محصولاتی به چرخه مصرف جلوگیری می‌کند.

قنواتی از شهروندان خواست هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی به وضعیت ظاهری، سلامت بسته‌بندی و تاریخ تولید و انقضای محصولات توجه ویژه داشته باشند و تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، دستکاری یا مخدوش بودن برچسب و مشخصات فرآورده‌ها، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.