سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی از اعزام هیات تجاری شرکتهای دانشبنیان ایرانی به رویداد بینالمللی WebSummit Qatar ۲۰۲۶ در حوزه فناوری، نوآوری و اقتصاد دیجیتال حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در راستای توسعه حضور بینالمللی شرکتهای دانشبنیان و تقویت صادرات محصولات و خدمات فناورانه، سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی از اعزام هیات تجاری دانشبنیان به رویداد WebSummit Qatar ۲۰۲۶ حمایت میکند.
رویداد بینالمللی وب سامیت قطر، بهعنوان یکی از معتبرترین و اثرگذارترین رویدادهای جهانی در حوزه فناوری، نوآوری، سرمایهگذاری و کارآفرینی، از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ (برابر با ۱ تا ۴ فوریه ۲۰۲۶) در مرکز نمایشگاهی و همایشهای دوحه قطر برگزار خواهد شد.
این رویداد با حضور صدها شرکت بینالمللی، استارتاپها، سرمایهگذاران، شتابدهندهها و فعالان زیستبوم نوآوری، بستری مناسب برای معرفی دستاوردهای فناورانه، توسعه بازار و ایجاد همکاریهای بینالمللی فراهم میکند.
محورهای اصلی WebSummit Qatar ۲۰۲۶ شامل هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور، فینتک و بلاکچین، شهرهای هوشمند و زیرساختهای دیجیتال، آموزش و فناوریهای یادگیری، سلامت دیجیتال و فناوریهای زیستی، اقتصاد خلاق و پلتفرمهای محتوا، پایداری، انرژی پاک و فناوری سبز، نوآوری شرکتی و کارآفرینی و همچنین خدمات دیجیتال و آینده تجارت است.
برنامه اعزام هیات تجاری شرکتهای دانشبنیان در قالب یک سفر چهارروزه از ۱۱ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ برگزار میشود. خدمات پیشبینیشده در این برنامه شامل ثبتنام در نمایشگاه، بلیت رفتوبرگشت هواپیما، اقامت در هتل، اخذ ویزا، بیمه مسافرتی، پذیرایی، همراهی مترجم، برگزاری نشستهای تخصصی و جلسات B۲B با فعالان بینالمللی خواهد بود.
شرکت در این بازدید برای عموم علاقهمندان آزاد است، اما بهرهمندی از حمایت بلاعوض صرفاً برای شرکتهایی امکانپذیر است که دارای گواهی دانشبنیان بوده و با عضویت در باشگاه صادراتی، رتبه صادراتی لازم را در بخش صادرات شرکتهای دانشبنیان کسب کرده باشند. شرکتهایی که فاقد رتبه صادراتی هستند، میتوانند از طریق دبیرخانه اعزام نسبت به ثبت درخواست ارزیابی فوری اقدام کنند.
مهلت ثبتنام تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ اعلام شده و با توجه به محدود بودن ظرفیت حمایت مالی، اولویت با شرکتهایی است که زودتر فرآیند ثبتنام خود را تکمیل کنند.
علاقهمندان حقیقی و حقوقی میتوانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبتنام با دبیرخانه اعزام، از طریق شمارههای تماس ۰۲۱۸۸۴۸۶۷۵۶ و ۰۹۱۹۹۲۲۲۵۷۱ ارتباط برقرار کنند.