پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت خانم اشرف بروجردی
رئیس جمهور در پیامی، درگذشت خانم اشرف بروجردی از فعالان و مدیران عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به خانواده محترم ایشان تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیام تسلیت به مناسبت درگذشت خانم اشرف بروجردی تصریح کرد: این بانوی فرهیخته که برخاسته از خانواده ریشهدار در علم و دین بود، در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اجرایی و سیاسی، حضوری مسئولانه داشت و نام نیکی از خود برجای گذاشت.
متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت مرحومه اشرف بروجردی، فعال عرصه سیاسی و اجتماعی و از مدیران اثرگذار فرهنگی کشور را به خانواده محترم ایشان تسلیت میگویم.
این بانوی فرهیخته که برخاسته از خانوادهای ریشهدار در علم و دین بود، در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اجرایی و سیاسی، حضوری مسئولانه داشت و به عنوان نخستین زن رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نقشی مؤثر در صیانت از میراث مکتوب کشور، ایفا کرد و نام نیکی از خود برجا گذاشت.
اینجانب از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و مغفرت و برای خانواده مکرم ایشان و عموم بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران