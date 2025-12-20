رئیس دیوان عالی کشور گفت: قضات در صدور قرار‌های عدم صلاحیت به ویژه درباره پرونده‌های حل اختلاف و کثیرالشاکی نهایت دقت را لحاظ کنند و این موضوع در جلسه روسای شعب دیوان عالی کشور مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه شورای معاونین به ریاست حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، شنبه ۲۹ آذر برگزار شد و امور جاری دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم درباره ماه رجب گفت: حضرت فرمودند «الا انّ رجباً شهرالله الاصم». اصم در لغت یعنی «ناشنوا» بودن. در ادامه روایت میفرمایند: «و هو شهر عظیم و اِنّما سُمِیَ الاصم لانه لایقارنه شهر من الشهور حرمة و فضلا عندالله تعالی». رجب، ماه بزرگی است و بدان سبب آن را «اصمّ» نامیدند که هیچ ماهى به پایه عظمت و فضیلت آن نمى رسد، مردم زمان جاهلیت نیز به ماه رجب حرمت مى نهادند و آنگاه که اسلام درخشیدن گرفت، بر حرمت این ماه افزوده شد.

رئیس دیوان عالی کشور به فضیلت ماه رجب، شعبان و رمضان و اجر و پاداش خاص روزه ماه رجب اشاره کرد و افزود: امیدواریم خداوند به توفیق معرفت، عبادت، بندگی و خودسازی در این ماه و آمادگی ورود به ضیافت الله را عنایت کند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان با برنامه ریزی و تدبیر برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم می‌توانند توطئه‌های دشمنان در ناامید کردن مردم از انقلاب و نظام اسلامی را خنثی کنند، گفت: همه مسئولان در هر سطح مدیریتی، باید بهبود وضعیت اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند، مردم ما علی‌رغم مشکلات اقتصادی و معیشتی، پای عهد خود ایستاده و به انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری وفادار مانده‎اند.

حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش معاون قضائی دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های حل اختلاف گفت: قضات در صدور قرار‌های عدم صلاحیت به ویژه درباره پرونده‌های حل اختلاف و کثیرالشاکی نهایت دقت را لحاظ کنند.

وی با اشاره به اینکه صدور بی مورد و بی جهت قرار عدم صلاحیت موجب اطاله دادرسی می‌شود، افزود: در جلسه روسای شعب دیوان عالی کشور این موضوع مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به گزارش معاون نظارت دیوان عالی کشور درباره شناسایی اشکالات فنی در حوزه ارجاع هوشمند پرونده‌ها به ویژه درباره پرونده‌های حل اختلاف گفت: ارجاع هوشمند درباره پرونده‌های حل اختلاف از ابتدای دی ماه اجرایی می‌شود.

گفتنی است در ادامه این جلسه معاونین و رئیس دفتر دیوان عالی کشور، گزارش‌هایی از عملکرد مجموعه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند.