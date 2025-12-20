پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان شهربابک از بازگشت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به حساب یک شهروند مالباخته با تلاش کارشناسان پلیس فتا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهربابک گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکیاش، مشخص شد وی پس از باز کردن لینک ارسالی در پیامک جعلی با عنوان «دریافت وام» مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.
فرمانده انتظامی شهربابک افزود: با اقدام سریع و تخصصی کارشناسان پلیس فتا، مبلغ برداشتشده در حساب مقصد مسدود و به حساب شاکی بازگردانده شد و پرونده جهت شناسایی و دستگیری متهم به دادسرا ارسال گردید.