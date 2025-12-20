پخش زنده
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان گفت: فاز نخست این مجموعه فرهنگی به همت دستگاههای اجرایی و حمایت اعضای شورای هماهنگی، برای افتتاح در نیمه دوم بهمن برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار عبدالرضا حاجتی در پنجاهودومین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان اظهار کرد: با توجه به جایگاه ویژه خوزستان بهعنوان پایتخت دفاع مقدس، تکمیل و بهرهبرداری از باغموزه دفاع مقدس مطالبهای جدی از سوی مردم و جامعه ایثارگری است و تلاش میکنیم این عقبماندگی تاریخی جبران شود.
وی با بیان اینکه کمتر از ۵۳ روز تا سالروز پیروزی انقلاب اسلامی باقی مانده است، افزود: برنامهریزیها به نحوی انجام شده است که فاز نخست باغموزه دفاع مقدس خوزستان در نیمه دوم بهمنماه به بهرهبرداری برسد و این مجموعه از آخرین باغموزههای کشور به یکی از مراکز فعال فرهنگی تبدیل شود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی گفت: در چند جلسه اخیر، پیگیریهای مستمری با حضور مسئولان استانی انجام شد و همه اعضا پای کار هستند؛ از جمله شرکت گاز استان که اجرای کامل زیرساختهای مربوطه را تقبل کرده است.
حاجتی با اشاره به اقدامات اجرایی در سه جبهه کاری تصریح کرد: دیوارسازی و محوطهسازی با همکاری شهرداری، تکمیل ساختمان فرهنگی و آمادهسازی گالریها از مهمترین محورهای اجرایی پروژه است که با دستورهای صادرشده، پیشرفت قابل قبولی داشته است.
وی خوزستان را کانون هویت دفاع مقدس کشور دانست و گفت: خرمشهر، آبادان، اهواز و دیگر نقاط استان، نماد ایستادگی ملت ایران هستند و باغموزه دفاع مقدس باید روایتگر این هویت برای نسلهای آینده باشد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان با اشاره به تأثیرگذاری برنامههای فرهنگی راهیان نور خاطرنشان کرد: دفاع مقدس با دلها سخن میگوید و این ظرفیت فرهنگی میتواند مسیر زندگی بسیاری از جوانان را تغییر دهد، از اینرو تکمیل باغموزه دفاع مقدس یک ضرورت فرهنگی و ملی برای استان خوزستان است.