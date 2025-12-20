پخش زنده
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بازدید از نمایشگاه تازههای کتابخانه سازمان، اتاق پادکست و ویدئوکست کتابخانه مرکزی را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «سید حمید پورمحمدی» امروز ـ شنبه ۲۹ آذرماه ـ با همراهی معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان، با حضور در کتابخانه مرکزی، ضمن بازدید از نمایشگاه تازههای کتابخانه، اتاق پادکست و ویدئوکست کتابخانه مرکزی را افتتاح کرد.
افتتاح اتاق پادکست و ویدئوکست کتابخانه مرکزی، شروعی نویدبخش برای به جریان افتادن رسمی فرایند تولید محتوای دیجیتال و تولید پادکستهای حرفهای در سازمان است.
بهرهبرداری از مرحله نخست نرمافزار کتابخانههای سازمان
امروز همچنین با بهرهبرداری از مرحله نخست نرمافزار کتابخانههای سازمان، کتابهای فارسی و غیرفارسی کتابخانه مرکزی و آرشیو طرحهای عمرانی کشور (آرشیو چیذر) آماده جستوجو و بازیابی شد. قدم بعدی، راهاندازی امکان دانلود منابع دیجیتال است که متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
هماکنون دسترسی به این نرمافزار برای همکاران سازمان از طریق نشانی lib.mporg.ir فراهم شده است.
بهزودی و پس از پارهای اصلاحات و تنظیمات، این نرمافزار بر روی وب نیز منتشر خواهد شد.