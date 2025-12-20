به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، جانشین فرمانده انتظامی گیلان به همراه معاون نیروی انسانی و معاون عملیات انتظامی استان در دیدار با خانواده معظم سرباز شهید فریدون فلاح پاکدامن گفت: خانواده شهدا، پرچمداران ایثار و تجلی صبر و مقاومت هستند.

سرهنگ قاسم جانعلی پور ضمن تجلیل از مقام شهدا، صبر و استقامت این خانواده معزز را ستود و تاکید کرد: امنیت امروز کشور مرهون ایثار شهدا و دعا‌های خیر خانواده‌های آنان است.

وی افزود: خانواده‌های شهدا، الگو‌های ایمان، صبوری و فداکاری هستند که با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود در راه حفظ اسلام، انقلاب و میهن اسلامی، چراغ هدایت جامعه را روشن نگه داشته‌اند.

خانواده شهید در این دیدار با بیان گوشه‌ای از خاطرات شهید، از حضور فرماندهان انتظامی و توجه آنان به خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرده و تأکید کردند که تداوم راه شهدا بزرگ‌ترین آرزوی آنان است.

در این دیدار صمیمی، سرهنگ قاسم جانعلی پور با اهدای لوح یادبود، یاد و نام شهید را گرامی داشت و اظهار کرد خدمت به خانواده‌های معظم شهدا از افتخارات بزرگ فراجا است.

سرباز شهید فریدون فلاح پاکدامن در ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۶۷ در اثر بمباران شیمیایی و اصابت ترکش خمپاره در فکه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.