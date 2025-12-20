به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در پی رصد صورت گرفته در فضای مجازی ،تعداد8واحد صنفی در رسته های صنفی باشگاه ورزشی آقایان وبانوان دو واحد صنفی طلافروشی و تعداد 4 واحد صنفی پوشاک ) که متصدی آنان اقدام به انتشار ، تبلیغات نامتعارف و انتشار تصاویر هنجار شکنانه و خلاف عفت عمومی کرده بود شناسایی شدند

بر این اساس با بررسی های بعمل آمده گردانندگان آنها شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی نسبت به انجام اقدامات قانونی،شامل احضار،اخذ تعهد و پلمب برخی از واحدهای صنفی مورد اشاره و پاکسازی محتویات مجرمانه و بنر نمودن صفحه فعالیت آنها در فضای مجازی اقدام گردید‌. پرونده قضایی متشکله مفتوح و مطرح رسیدگی می باشد،