در پی رصد صورت گرفته در فضای مجازی برای 8واحد صنفی در رسته های صنفی متخلف پرونده قضایی تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در پی رصد صورت گرفته در فضای مجازی ،تعداد8واحد صنفی در رسته های صنفی باشگاه ورزشی آقایان وبانوان دو واحد صنفی طلافروشی و تعداد 4 واحد صنفی پوشاک ) که متصدی آنان اقدام به انتشار ، تبلیغات نامتعارف و انتشار تصاویر هنجار شکنانه و خلاف عفت عمومی کرده بود شناسایی شدند
بر این اساس با بررسی های بعمل آمده گردانندگان آنها شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی نسبت به انجام اقدامات قانونی،شامل احضار،اخذ تعهد و پلمب برخی از واحدهای صنفی مورد اشاره و پاکسازی محتویات مجرمانه و بنر نمودن صفحه فعالیت آنها در فضای مجازی اقدام گردید. پرونده قضایی متشکله مفتوح و مطرح رسیدگی می باشد،