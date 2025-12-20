پخش زنده
عملیات اجرایی قطعه پنجم محور سهراهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو امروز با حضور استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی کلنگزنی و آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛-.معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی اظهار داشت: عملیات اجرایی در محور سهراهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو در ۴ قطعه در دست اجراست و عملیات اجرایی قطعه پنجم نیز امروز آغاز شد.
شهرام فتحی بیان کرد: طول کلی پروژه ۵۱ کیلومتر بوده و تا سال ۱۴۰۵ کل طرح به اتمام رسیده و زیربارترافیک میرود.
وی ادامه داد: قطعه پنجم که امروز کلنگزنی میشود حدود ۱۲ کیلومتر است که بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای این قطعه اعتبار پیشبینی شده است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی تاکید کرد: این محور، یکی از مسیرهای پرتردد در شمال آذربایجانغربی به شمار میرود و سهولت دسترسی به پایانههای مرزی، توسعه دسترسی به منطقه آزاد ماکو و بهسازی و مناسبسازی مسیرهای ارتباطی در اولویت برنامههای توسعه این محور است.