عملیات اجرایی قطعه پنجم محور سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو امروز با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی کلنگ‌زنی و آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛-.معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: عملیات اجرایی در محور سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو در ۴ قطعه در دست اجراست و عملیات اجرایی قطعه پنجم نیز امروز آغاز شد.

شهرام فتحی بیان کرد: طول کلی پروژه ۵۱ کیلومتر بوده و تا سال ۱۴۰۵ کل طرح به اتمام رسیده و زیربارترافیک می‌رود.

وی ادامه داد: قطعه پنجم که امروز کلنگ‌زنی می‌شود حدود ۱۲ کیلومتر است که بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای این قطعه اعتبار پیش‌بینی شده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: این محور، یکی از مسیر‌های پرتردد در شمال آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود و سهولت دسترسی به پایانه‌های مرزی، توسعه دسترسی به منطقه آزاد ماکو و بهسازی و مناسب‌سازی مسیر‌های ارتباطی در اولویت برنامه‌های توسعه این محور است.