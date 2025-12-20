مدیرکل پزشکی قانونی لرستانی از فوت ۱۶ نفر در استان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن طی شش ماه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛محمد رضا فارسی نژاد گفت::شش ماهه ی امسال ۱۶ نفر در استان بر اثر استنشاق با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده اندکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۴۵ درصدی همراه بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان افزود:با سرد شدن هوا، استفاده از وسایل گرمایشی و نصب آنها آغاز می شود و گاهی با کوچکترین سهل انگاری و بی توجهی به نکات ایمنی در نصب ابن وسایل، ممکن است جان اعضای خانواده گرفته شود.