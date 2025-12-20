معاون پژوهش آموزش و پرورش استان کرمان گفت: تکریم ارباب‌رجوع و تعامل درون‌سازمانی باید محور اصلی فعالیت‌های اداری و سازمانی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان در نشست هم اندیشی با روسای ادارات داخلی حوزه معاونت گفت: تکریم ارباب‌رجوع و تعامل درون‌سازمانی باید محور اصلی فعالیت‌های اداری و سازمانی باشد.

سعید احمدی کهنعلی گفت: پاسخگویی مناسب، رعایت کرامت مراجعان و هماهنگی میان واحد‌های مختلف، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات اداری دارد.

وی افزود: فعالیت‌های اداری زمانی اثربخش است که با همکاری، مسئولیت‌پذیری و دقت در انجام امور همراه باشد و منجر به رضایت فرهنگیان و ارباب‌رجوع شود.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان در پایان، استمرار جلسات هم‌اندیشی و توجه به نظم اداری را از عوامل مهم بهبود عملکرد ادارات داخلی عنوان کرد.