دادستان عمومی و انقلاب بافق از اجرای طرح قاضی در مدارس این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زمان زاده گفت: دانش آموزان در این طرح ضمن آشنایی با مفهوم و مصادیق جرایم ارتکابی در این گروه سنی، خطرات و آسیبهای اجتماعی در فضای مجازی و همچنین مسئولیت و ضمانت اجرای حقوقی، کیفری و تکالیف قانونی و مسئولیت پذیری و ترویج قانون مداری را فرا گرفتند.
وی تصریح کرد: یکی از معضلات و مشکلات، گرایش نوجوانان و جوانان به جرایمی است که بعضاً به صورت غیرعامدانه یا نا آگاهانه و یا ناخواسته حسب سن مرتکب میشوند.
دادستان عمومی و انقلاب بافق افزود: ارتقای سطح دانش حقوقی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و آشنایی با قوانین و آموزش لازم میتواند موجب کنترل و کاهش آسیب شود.
زمان زاده اظهار داشت: قطعاً رسانه، خانواده، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای متولی نیز میتوانند در راستای پیشگیری اجتماعی رشد مدار با انجام مسئولیت قانونی نقش موثری ایفا کنند.