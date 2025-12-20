پخش زنده
امروز: -
در نشست هماهنگی برنامههای هفته هنر مقاومت برنامههای بزرگداشت این هفته در استان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون سیاسی استاندار کردستان دراین جلسه ایستادگی در برابر استکبار آمریکایی – صهیونی و دفاع از کیان کشور را حاصل مقاومت دانست و افزودسردار شهیدحاج قاسم سلیمانی نماد عینی این مکتب است
ورمقانی با بیان اینکه ماندگاری مکتب مقاومت به ورود هنرمندانه نیاز دارد افزود: وظیفه هنرمندان و رسانهها در تداوم این مکتب سنگینتر است
فرهادی رئیس حوزه هنری کردستان هم با اشاره به اجرای ویژه برنامههای هفته هنر مقاومت از ۸ تا ۱۵ دی ماه، گفت:شب شعر و خاطره روایت حبیب، اجرای نمایش بچههای مسجد، اجرای موسیقی مقاومت در پیاده راه فردوسی، پخش فیلمهای حوزه مقاومت و دیدار با خانواده شهدا از جمله برنامههای این هفته است.
ایران مرد، به عنوان شعار امسال بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انتخاب شده است