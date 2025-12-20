نمایش کمدی ـ درام «آذرخش» با حضور هنرمندان شهرستان رزن، در تالار اندیشه این شهرستان به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این نمایش به نویسندگی و کارگردانی «مهدی توکلی»، به مدت چهار روز اجرا می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن با بیان اینکه این شهرستان با فعالیت ۹ گروه نمایشی فعال، از ظرفیت مناسبی در حوزه تئاتر برخوردار است گفت: بیش از ۲۷۰ هنرمند در رشته نمایش در این شهرستان در حال فعالیت هستند.

حمیدرضا علیخانی افزود: امسال جشنواره نمایشنامه‌خوانی استان همدان به میزبانی شهرستان رزن خواهدشد که از این شهرستان، ۹ گروه نمایشی برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کرده‌اند.