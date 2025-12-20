رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اشاره به روند پیشرفت پروژه باغ‌موزه دفاع مقدس استان گفت: فاز نخست این پروژه با حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی اجرا شده است و برای تکمیل آن از منابع عمومی، ملی و مسئولیت‌های اجتماعی استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد نیکو در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اهمیت ملی پروژه باغ‌موزه دفاع مقدس خوزستان اظهار کرد: با وجود مقیاس بزرگ پروژه و دنبال شدن آن به صورت ملی، این طرح هنوز ردیف مستقل در قانون بودجه ندارد و بخشی از منابع آن از بودجه عمومی و منابع ملی تأمین می‌شود.

وی افزود: مدیریت پروژه با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سردار عبدالرضا حاجتی به صورت فازبندی شده انجام شده است و هم‌اکنون فاز نخست پروژه حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ با توجه به به‌روزرسانی برآوردها، نیاز عملیاتی و اعتباری دقیق پروژه مشخص خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه بودجه فعلی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، گفت: این میزان اعتبار برای تکمیل فاز اول کافی نیست و باید منابع مختلف از جمله مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و شهرداری‌ها برای تکمیل پروژه به کار گرفته شود.

نیکو تاکید کرد: با استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت فضای سبز پروژه، مدل مالی مناسب برای ادامه کار فراهم خواهد شد و نتایج پیگیری‌ها طی هفته جاری به استاندار و مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان ارائه خواهد شد.

وی گفت: به‌روزرسانی ماده ۲۳ و تکمیل مدارک پروژه در حال پیگیری است تا اعتبار مورد نیاز و برنامه اجرایی فاز‌های بعدی مشخص شود.