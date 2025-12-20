به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیراز گفت: این گردهم‌آیی فرهنگی یکشنبه ۳۰ آذر از ساعت ۱۶ تا ۱۷ در خانه تاریخی نصیرالملک برگزار می‌شود.

هاجر عسکری افزود: مراسم شب یلدای امسال در بافت تاریخی متفاوت‌تر از همیشه و همراه با روایتگری از سنت‌ها و آداب و رسوم‌های یلدایی در این شهر برپا می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیرازادامه داد: دراین برنامه شاهنامه‌خوانی و حافظ‌خوانی اجرا خواهد شد.

عسکری افزود: این مراسم فرصتی است تا اهالی و دوستداران میراث فرهنگی گرد هم آیند و تجربه‌ای متفاوت از بلندترین شب سال داشته باشند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیراز از برپایی نمایشگاه یلدا و صنایع دستی مرتبط با یلدا در خانه نصیرالملک خبرداد.