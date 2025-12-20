پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تأمین و توزیع مرغ،گوشت قرمز و برنج شب یلدا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نامدار صیادی گفت:برای تأمین مرغ مورد نیاز مردم استان، طی یک هفته گذشته بهطور میانگین روزانه ۲۳۰ تُن مرغ در لرستان توزیع شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: ۳۶۴ تن گوشت مرغ معادل دو برابر نیاز استان وارد بازار استان شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به تولید ۳۳ هزار تن سالانه گوشت قرمز در استان گفت: مصرف استان ۲۰ هزار تن است که در این زمینه مشکلی وجود ندارد
وی گفت: طی چند روز گذشته ۷۰۰ تُن برنج برای تنظیم بازار در لرستان توزیع شده است.