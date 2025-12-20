به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی گفت: ماموران انتظامی یگان امداد شهرستان رودسر حین گشت زنی با دیدن یک دستگاه موتورسیکلت ۴۰۰ سی سی که در حاشیه خیابان پارک بود بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی موضوع توسط پلیس مشخص شد که موتورسیکلت بلاصاحب و قاچاق و فاقد شماره پلاک و بدنه است.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با اشاره به اینکه موتورسیکلت توقیف و مراتب با تشکیل پرونده به مرجع قضائی اعلام شد گفت: کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.