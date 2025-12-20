تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس مقابل بعثت کرمانشاه به تساوی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، نماینده هرمزگان عصر امروز (۲۹ اذر) در چارچوب هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، مقابل میزبان خود تیم بعثت کرمانشاه به تساوی یک یک رسید.

با این تساوی تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۸ امتیاز در جایگاه ۱۱ جدول رده بندی باقی ماند.

مسابقه دیگر نماینده هرمزگان تیم شناور سازی قشم مقابل آریو اسلامشهر در این هفته از پیکارها، بدلیل شرایط جوی هرمزگان به ۱۳ دی ماه موکول شد.