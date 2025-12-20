به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جلسه هیأت تشخیص اسناد دادگستری استان کرمان که به بررسی بایگانی راکد و آرشیو الکترونیک پرونده‌ها اختصاص داشت، افزود: یک کارگروه با حضور روسای حوزه‌های قضایی شهرستان‌های استان تشکیل خواهد شد و با برنامه‌ریزی منسجم، طرح رقومی‌سازی در تمامی شهرستان‌ها اجرا خواهد شد تا در حوزه‌های قضایی پرونده‌ها به صورت تمام‌الکترونیک ثبت شوند.

رئیس شورای قضائی استان کرمان بیان کرد: در دادگستری شهرستان کهنوج، چند شعبه به صورت تمام‌الکترونیک فعالیت دارند که می‌تواند الگویی برای تمام حوزه‌های قضائی استان باشد، ما تاکید داریم تا جایی که ممکن است پرونده‌ها را به صورت فیزیکی تشکیل ندهید مگر در موارد ضروری.

وی تصریح کرد: از زمان ابلاغ دستورالعمل رقومی‌سازی تاکنون بیش از پنج میلیون پرونده در دادگستری استان کرمان در سامانه آرشیو الکترونیک ثبت شده است، میانگین ماهانه ثبت و آرشیو پرونده‌ها حدود ۵۰ هزار پرونده است که نسبت به ورودی پرونده‌ها رشد ۱۰ درصدی داشته‌ایم.

حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: برای نمونه، در آبان‌ماه ۱۴۰۴ تعداد ۶۸ هزار و ۸۰۹ پرونده در سامانه آرشیو الکترونیک ثبت شده، در حالی که مدت مشابه سال گذشته ۲۴ هزار و ۳۹۱ پرونده ثبت شده بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد:در تمامی شهرستان‌ها پرونده‌ها در سامانه آرشیو الکترونیک ثبت خواهند شد و اتاق‌های بایگانی و پرونده‌های راکد خالی می‌شوند تا فضای کافی برای فعالیت‌های اداری فراهم شود، همچنین در دادسرای کرمان استانداردسازی‌های لازم برای پرونده‌های راکد و بایگانی انجام شده و پرونده‌ها براساس سال تفکیک و مرتب شده‌اند.

حجت الاسلام حمیدی در پایان خاطرنشان کرد: طرح رقومی‌سازی ضمن افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش مراجعات حضوری، زمینه ارتقای شفافیت و بهره‌وری در دستگاه قضایی را فراهم می‌کند.