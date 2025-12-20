با پیگیری‌های گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، علی‌رغم کاهش صف‌های کامیون‌ها در مرز آستارا در سال‌های گذشته، گزارش‌های میدانی از بازگشت صف‌های طولانی به پایانه مرزی آستارا حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز فصل اوج صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و در راس آنها کشور روسیه، مرز زمینی آستارا با صف‌های طولانی کامیون‌های صادراتی مواجه شده است. آنطور که مسئولان محلی می‌گویند علت اصلی این وضعیت، کندی پذیرش و ترخیص کامیون‌ها در گمرک جمهوری آذربایجان و ناهماهنگی در ساعات کاری دو طرف عنوان شده که منجر به توقف چندروزه کامیون‌ها و فساد و افت کیفیت کالا‌های فاسدشدنی و در نتیجه زیان مالی صادرکنندگان شده است.

علی درمانی، فرماندار آستارا، با اشاره به توقف چندروزه کامیون‌ها در این شهر گفته: مشکلات رانندگان و تجار از نزدیک رصد می‌شود و با انجام رایزنی‌های دیپلماتیک با گمرک، مرزبانی، سفارت ایران در باکو و سفارت آذربایجان در تهران، پیگیری‌ها برای تسریع تردد کامیون‌های صادراتی ادامه دارد.

ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشته: با شناسایی موانع و پیگیری از مسیر‌های دیپلماتیک، مشکلات تردد کامیون‌ها قابل حل است و با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد صادرات استان گیلان از مرز آستارا انجام می‌شود، تسریع در رویه‌های گمرکی کشور همسایه یک ضرورت جدی است.

نادر انصاریان، مدیرکل گمرک آستارا، با تأکید بر جایگاه راهبردی این گمرک گفته: گمرک آستارا در سه بخش زمینی، دریایی و ریلی فعال است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گمرکات کشور، نقش مؤثری در تجارت با کشور‌های قفقاز، CIS و به‌ویژه بازار روسیه دارد و تمرکز دولت بر رفع چالش‌های زیرساختی و فعال‌سازی کریدور شمال ـ جنوب از این مرز است.

سامان نظری، رئیس اتاق بازرگانی گیلان، نیز با اشاره به اهمیت اقتصادی آستارا تأکید کرده: با هماهنگی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و پیگیری‌های استاندار گیلان، رایزنی‌ها برای رفع مشکل پذیرش کامیون‌های ایرانی ادامه دارد و باید از همه ظرفیت‌های قانونی برای حل این معضل استفاده شود.

این در حالی است که با پیگیری‌های گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، در سال‌های گذشته سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی در پایانه مرزی آستارا راه‌اندازی شده بود و چند سال مشکل تشکیل صف‌ها برطرف شده بود، اما امسال دوباره شاهد صف‌های طولانی، معطلی کامیون‌ها و خرابی بار صادرکنندگان در این مرز مهم صادراتی هستیم. با پیگیری‌های مان، مشخص شد در کنار مشکلات مدیریتی در پایانه مرزی آستارا، دستورالعمل اخیر سازمان توسعه تجارت مبنی بر توقف صادرات صادرکنندگان محصولات کشاورزی با کارت بازرگانی فاقد اعتبارسنجی و رتبه بندی که از تیرماه اعلام شده بود به زودی اجرایی میشود و از اوایل ماه جاری عملیاتی شد، علت دیگر این ازدحام و صف‌های طولانی کامیون‌های صادراتی، بویژه کامیون‌های یخچالی حامل محصولات کشاورزی فسادپذیر، هستیم. البته به علت مقاومت و اعتراض این صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت اجرای ابلاغیه خود را تا آخر دی ماه به عقب انداخت.