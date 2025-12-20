مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با صدور پیامی درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، خواهر شهید و همسر شهید غلامعلی معتمدی از شهدای حادثه تروریستی هفتم تیر را تسلیت گفت.

متن پیام عباسعلی رضایی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، خواهر شهید و همسر شهید والامقام غلامعلی معتمدی از شهدای حادثه تروریستی هفتم تیر، موجب تأثر عمیق گردید.

آن بانوی مؤمنه و صبور که سال‌ها با افتخار، نسبت خویشاوندی با شهدا را در حیات اجتماعی و فردی خود معنا بخشید، جلوه‌ای روشن از ایثار و وفاداری به فرهنگ شهادت بود.

اینجانب این مصیبت را به خانواده معظم شهیدان معتمدی و بروجردی تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و هم‌نشینی با حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال صبر و سلامتی مسئلت دارم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ