تسلیت مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ درپی درگذشت خواهر و همسر شهید
مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با صدور پیامی درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، خواهر شهید و همسر شهید غلامعلی معتمدی از شهدای حادثه تروریستی هفتم تیر را تسلیت گفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
متن پیام عباسعلی رضایی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، خواهر شهید و همسر شهید والامقام غلامعلی معتمدی از شهدای حادثه تروریستی هفتم تیر، موجب تأثر عمیق گردید.
آن بانوی مؤمنه و صبور که سالها با افتخار، نسبت خویشاوندی با شهدا را در حیات اجتماعی و فردی خود معنا بخشید، جلوهای روشن از ایثار و وفاداری به فرهنگ شهادت بود.
اینجانب این مصیبت را به خانواده معظم شهیدان معتمدی و بروجردی تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) و برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال صبر و سلامتی مسئلت دارم.
عباسعلی رضایی
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ