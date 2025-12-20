به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ علی علیزاده افزود: ماندگاری هوای سرد در استان، به‌ویژه در مناطق شمالی و مرکزی فارس، ادامه خواهد داشت و این شرایط می‌تواند موجب یخ‌زدگی محصولات کشاورزی و باغی شود که لازم است کشاورزان تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی بیان داشت: از فردا تا پایان هفته، بارندگی مؤثری در استان پیش‌بینی نمی‌شود و آسمان در اغلب مناطق صاف تا آفتابی خواهد بود.

علی‌زاده افزود: سامانه بارشی بعدی برای هفته آینده پیش‌بینی شده است، اما بارش‌های آن بسیار ضعیف خواهد بود.