استاندار کرمان گفت: نکتهای که در فاریاب حائز اهمیت بود، فرونشستهایی است که در پی این بارندگی در نقاط مختلف شهرستان اتفاق افتاده و میطلبد که بهصورت جدی مورد پیگیری قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر محمدعلی طالبی عصر شنبه ۲۹ آذرماه در حاشیه بازدیدهای میدانی خود از مناطق تحت تاثیر بارشها در شهرستان فاریاب گفت: در حال حاضر بحث ارزیابی اولیه از میزان خسارتها را داریم و تصمیماتی برای بازسازی و همچنین جبران خسارتها گرفته خواهد شد.
وی افزود: قبل از این بارندگیها به فرمانداران و دستگاههای ذیربط برای لایروبی رودخانهها تأکید کردیم که در کل استان نیز در همین راستا اقداماتی انجام شد.
با وجود بارش بارانهای بیسابقه، در این مرحله شاهد خسارتهای کمتری نسبت به سیلابهای گذشته بودیم.