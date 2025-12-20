پخش زنده
مرحله استانی سیودومین دوره مسابقههای سراسری قرآن و عترت بسیج استان تهران، جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ در آستان مقدس شیخ صدوق شهرری، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، سیودومین دوره مسابقههای سراسری قرآن و عترت بسیج، با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم، تعمیق معارف اهلبیت (ع) و شناسایی استعدادهای قرآنی در میان اقشار مختلف بسیجیان به همت دارالقرآن بسیج درحال برگزاری است.
این مسابقهها هر ساله با مشارکت علاقهمندان در رشتههای قرآنی و معارفی، در مراحل مختلف شهرستانی، استانی و کشوری برگزار میشود و نقش مهمی در تقویت فعالیتهای قرآنی ایفا میکند.
براساس این گزارش، مرحله استانی سیودومین دوره مسابقههای سراسری قرآن و عترت بسیج در استان تهران جمعه ۵ دی ماه ۱۴۰۴ به میزبانی آستان مقدس شیخ صدوق شهرری برگزار میشود.
رقابتهای بخش بانوان در نوبت قبل از ظهر از ساعت ۷ تا ۱۳ و مسابقههای بخش آقایان در نوبت بعدازظهر از ساعت ۱۳ تا ۱۸ برپا میشود.
این دوره از رقابتها با حضور برگزیدگان مراحل قبلی و با هدف ارتقای سطح کیفی فعالیتهای قرآنی، گسترش آموزههای دینی و تقویت پیوند قرآن و عترت در میان جامعه بسیجی برگزار می شود.