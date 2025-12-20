نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با انتشار توئیتی نسبت به جسارت و بی‌احترامی در حق شهید رییسی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در توئیت آیت‌الله سیدحسن عاملی که روز شنبه از سوی دفتر وی منتشر شده آمده است: بی‌احترامی، آن هم پشت سر یک خادم بزرگ ملت و عزیزی که در دنیای رحمت است و قدرت دفاع از خود ندارد نشان انحطاط و در عالم سیاسی نشان نابالغی است.

در ادامه توییت با اشاره به بلند شدن صدای توهین از یکی از سربازان امیرالمومنین (ع) در جنگ صفین آمده است: حضرت علی (ع) در مقابل این حرکت فرمودند: من دوست ندارم لشکر من سباب و فحاش باشد، به جای فحش، ایرادات را بگویید و سپس ما و همه را دعا کنید و بگویید خدایا خون ما و خون آنها را حفظ کن.

امام جمعه اردبیل در ادامه توییت خود نوشته است: تا حال دیده نشده در میدان جنگ، فرماندهی این چنین برای سلامتی دشمنان خود دعا کند، چقدر فاصله است بین این سیره و بی‌احترامی سیاست‌مداری که با اغراض سیاسی و حب جاه، نسبت به سید مظلوم بی‌حرمتی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سخنان یک چهره سیاسی نسبت به شهید رییسی در جلسه نشست فعالان سیاسی و اجتماعی خراسان جنوبی با حضور رییس‌جمهور مسعود پزشکیان، بازتاب‌هایی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده است.