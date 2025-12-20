همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز طرحی جامع برای کنترل و پایش دقیق بازار مرغ خبر داد. این نظارت‌های تشدید شده از تاریخ ۲۵ آذرماه آغاز شده و تا شب یلدا ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد دمکری، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی این سازمان، بر فراوانی موجودی در بازار تأکید کرد و گفت: به‌منظور تأمین آسایش شهروندان در آستانه این مناسبت، حجم توزیع روزانه مرغ گرم در استان به بیش از ۵۰۰ تن افزایش یافته است که این میزان، از مصرف واقعی بازار فراتر بوده و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین وجود ندارد.

به گفته دمکری، بنا بر دستور استاندار آذربایجان‌غربی، علاوه بر مرغ گرم، سهمیه‌ای از مرغ منجمد نیز با قیمت مصوب ۱۲۰ هزار تومان در نقاط مختلف شهرستان ارومیه توزیع شده است. این برنامه توزیع ویژه نیز از سه روز پیش آغاز شده و تا پایان شب یلدا برقرار خواهد بود.

معاون توسعه بازرگانی استان همچنین به شهروندان اطمینان داد که سازوکار‌های نظارتی به‌طور کامل فعال هستند. او از مردم خواست تا هرگونه تخلف احتمالی شامل گران‌فروشی یا احتکار را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صمت و شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند.

دمکری در پایان تأکید کرد که بازرسان، با جدیت کامل با متخلفان برخورد خواهند کرد؛ به‌طوری که در صورت احراز تخلف، علاوه بر جریمه سنگین، پرونده محتکران و گران‌فروشان برای رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده خواهد شد.