رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از خسارات سیل در بخش کشاورزی شهرستان فاریاب بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در پی وقوع سیلاب اخیر، فرود سالاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، بههمراه معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر زراعت، مدیر حراست، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت، مدیر روابط عمومی و رئیس اداره بحران، از مناطق آسیبدیده بخش کشاورزی شهرستان فاریاب بازدید کردند.
در این بازدید میدانی، میزان خسارات وارده به مزارع و باغات کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت و مسائل و مشکلات کشاورزان خسارتدیده بهصورت مستقیم بررسی شد.
گفتنی است پیگیریهای لازم از سوی کارشناسان جهاد کشاورزی بهمنظور تسریع در روند برآورد خسارت و فراهمسازی حمایتهای لازم برای کشاورزان در دستور کار قرار دارد تا روند تولید و فعالیتهای کشاورزی منطقه در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط عادی بازگردد.