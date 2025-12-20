پخش زنده
رزمایش تهیه و توزیع ۱۶۵ بسته معیشتی یلدایی میان نیازمندان شهرستان زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در آستانه شب یلدا، رزمایش تهیه و توزیع ۱۶۵ بسته معیشتی با همت مرکز نیکوکاری بقیهاللهاعظم(عج) و با مشارکت و هم افزایی کمیته امداد شهرستان زنجان برگزار شد.
این بستههای معیشتی که با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند و ایجاد شادابی و امید در آستانه بلندترین شب سال تهیه شده است، به زودی میان افرادی که تحت پوشش این نهادهای حمایتی هستند، توزیع خواهد شد.
«مدیرکل کمیته امداد استان زنجان» با حضور در این مراسم، از زحمات و همدلی نیکوکاران و دستاندرکاران این حرکت خداپسندانه تقدیر کرد و افزود: ارزش ریالی هر یک از این بستههای معیشتی سه میلیون تومان است که در مجموع رقمی بالغ بر ۴۹۵ میلیون تومان میشود.
وی تأکید کرد: اینگونه اقدامات نمادین، تنها یک کمک مادی نیست، بلکه پیام آور گرمی، همدلی و امید به آیندهای روشنتر برای خانوادههای تحت حمایت است.
شب یلدا، به عنوان کهنترین جشن ایرانی، فرصتی است برای انسجام بیشتر ملی و توجه به همنوعان، که در استان زنجان با همراهی نهادهای مردمی و دولتی به شکل ملموسی محقق شده است.