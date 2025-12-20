به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر کل رفاه اجتماعی فارس گفت: به ازای هر کودک در دهک‌های اول تا پنجم، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های ششم و هفتم ۸۰۰ هزار تومان اعتبار اختصاص یافته است، این اعتبار در قالب کالابرگ الکترونیکی و برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه دانه‌های مغذی و میوه و سبزیجات قابل استفاده است.

بیاری افزود: کمک هزینه حمایتی برای کودکان ۵ ماهه تا ۵۹ ماهه (زیر ۵ سال) با هدف بهبود تغذیه و ارتقای سلامت کودکان پرداخت می‌شود.

او از خانواده‌هایی که تاکنون برای ارزیابی رشد کودک خود به مراکز بهداشتی مراجعه نکرده‌اند، خواست برای بهره‌مندی از این حمایت‌ها به مراکز بهداشت مراجعه کنند.