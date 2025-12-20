به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سردار معروفی، رییس ستاد بزرگداشت هفته مقاومت و دفاع مقدس، کشور در نشست هماهنگی کمیته‌های ستاد ترویج مکتب حاج قاسم تاکید کرد که برنامه‌های امسال با تمرکز بر سه رویکرد اصلی مردمی کردن، مقاوم‌سازی و ایجاد وحدت و اتحاد برگزار می‌شود. وی تصریح کرد که کرمان در سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی باید نماد واقعی وحدت مقدس ایران باشد.

سردار معروفی با اشاره به ضرورت تجلیل از شهدای اخیر، از رسانه‌ها، به‌ویژه صدا و سیما، خواست تا با تمام توان این رویداد بزرگ را منعکس کنند. او همچنین به اهمیت تبدیل این هفته به هفته تبیین اشاره کرد و تاکید کرد که شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی معمار مقاومت است