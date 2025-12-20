\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c\u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0641\u0647 \u0627\u06cc \u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a\u0647 \u0645\u062c\u062f\u062f \u0622\u063a\u0627\u0632\u0634\u062f\u060c\u0686\u0647\u0631\u0647 \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06cc \u0645\u0634\u0647\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0637\u0631\u0627\u0648\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n