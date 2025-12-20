پخش زنده
معاون سرمایهگذاری ساتبا گفت: برای نخستین بار با پیگیریهای ساتبا، صندوق توسعه ملی بهصورت جدی وارد حمایت از پروژههای تجدیدپذیر شده و هماکنون حدود ۷۰۰۰ مگاوات طرح با مشارکت بخش خصوصی در مسیر اجرا قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «جعفر محمدنژاد سیگارودی» با تأکید بر ضرورت گذار از سوختهای فسیلی گفت: در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی روبروست، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به وضعیت ظرفیتهای تولید برق کشور افزود: هماکنون حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههای برقآبی و حدود ۳۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که بر اساس آمارهای جهانی در سال ۲۰۲۴، حدود ۴۶ درصد برق جهان از منابع تجدیدپذیر تأمین شده و بسیاری از کشورها با وجود نداشتن مزیتهای طبیعی ایران، عملکرد بهتری در این حوزه داشتهاند.
معاون سرمایهگذاری ساتبا بیان کرد: ساتبا بهعنوان متولی رسمی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، وظایف خود را در این حوزه انجام داده است؛ با این حال باید توجه داشت که تجدیدپذیرها بهتنهایی قادر به رفع کامل ناترازی برق کشور نیستند، اما میتوانند بخش قابلتوجهی از نیاز برق کشور را تأمین کنند.
محمدنژاد سیگارودی با تأکید بر نقش مردم و بخش خصوصی در توسعه پایدار انرژیهای پاک گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون حتی یک کیلووات نیروگاه دولتی به شبکه برق کشور تزریق نشده است؛ توسعه پایدار تجدیدپذیرها باید از مسیر مردم انجام شود؛ مردم میسازند، بهرهبرداری میکنند و ارزشآفرینی صورت میگیرد.
وی با اشاره به تجربیات بینالمللی در زمینه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر افزود: بررسی تجربه بیش از ۷۰ کشور نشان میدهد حدود ۸۰ درصد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از طریق سازوکار خرید تضمینی برق محقق شده است؛ در همین زمینه، ساتبا تاکنون حدود ۱۰۰ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه صادر کرده تا زمینه ورود بخش خصوصی فراهم شود، هرچند بهطور طبیعی همه این پروانهها به مرحله احداث نمیرسند؛ در همین راستا، پروانه حدود ۲۰ هزار مگاوات از پروژههایی که اقدامی برای احداث انجام نداده بودند، باطل شده است.
معاون سرمایهگذاری ساتبا با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در توسعه تجدیدپذیرها گفت: برای نخستین بار با پیگیریهای ساتبا، صندوق توسعه ملی بهصورت جدی وارد حمایت از پروژههای تجدیدپذیر شده و در حال حاضر حدود ۷۰۰۰ مگاوات پروژه با مشارکت بخش خصوصی در مسیر اجرا قرار دارد.
محمدنژاد سیگارودی بیان کرد: انرژیهای تجدیدپذیر بهتنهایی قادر به رفع کامل ناترازی برق کشور نیستند، اما بدون تردید مسیر توسعه پایدار صنعت برق کشور از دل تجدیدپذیرها و با مشارکت مردم میگذرد و ساتبا در این مسیر، وظیفه سیاستگذاری و حمایت خود را با جدیت ادامه خواهد داد.