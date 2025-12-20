مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب کرمان گفت: در حال حاضر با وجود تداوم بارش باران در اکثر محور‌های جنوب کرمان، راهداران همچنان در حال ایمن‌سازی مسیر‌های آسیب دیده هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب کرمان با اشاره به بارندگی‌های شدید و کم‌سابقه روز‌های اخیر افزود: از ابتدای وقوع بارش‌ها، مجموعه راهداری با آمادگی کامل در میدان حضور داشت و اقدامات لازم حین بارندگی‌ها انجام شد و در حال حاضر نیز با وجود تداوم بارش باران در اکثر محور‌های جنوب کرمان، راهداران همچنان در حال ایمن‌سازی مسیر‌های آسیب دیده هستند.

مدیرکل راهداری جنوب کرمان با بیان اینکه محور جیرفت–بلوک که به دلیل حجم بالای بارندگی و جاری شدن روان‌آب‌ها دچار انسداد شده بود، در کمترین زمان ممکن بازگشایی شد، ادامه داد: در برخی محور‌های فرعی که دارای آبنما بودند، به منظور افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، مسیر‌ها به صورت موقت مسدود شد که هم‌اکنون عملیات بازگشایی آنها در حال انجام است.

حسین زاده اظهار کرد: در محور‌های روستایی که بارندگی به پایان رسیده، عملیات تیغ‌زنی و بهسازی راه‌ها آغاز شده و در سایر محور‌های روستایی نیز بلافاصله پس از اتمام بارش‌ها، عملیات اجرایی شروع خواهد شد.

وی همچنین از بارش برف در محور جیرفت–ساردوئیه خبر داد و گفت: راهداران در این محور هم‌اکنون در حال انجام عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی هستند و تردد در این مسیر بدون زنجیرچرخ امکان پذیر نیست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان با اشاره به بسیج کامل نیرو‌ها و ماشین‌آلات راهداری تصریح کرد: با حضور میدانی راهداران و اقدامات به‌موقع انجام‌شده، خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی گزارش نشده است، اما به علت بارندگی‌های بی‌سابقه در چند روز اخیر، خسارات قابل توجهی به جسم راه‌ها و ابنیه فنی وارد شده که میزان دقیق آن پس از پایان کامل بارندگی‌ها توسط کارشناسان بررسی و مشخص خواهد شد.