رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان از پرداخت حقوق ناجیان غریق ناجیان گشتهای پیشگیری از غرقشدگی در سواحل استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جشانزاده اظهارکرد: پرداخت نشدن حقوق ناجیان در استان به یک دغدغه جدی برای ما تبدیل شده بود که با پیگیریهای فراوان، خوشبختانه مدتی پیش ابلاغ اعتبار پرداخت حقوق ناجیان غریق خوزستان صادر شد و توانستیم پس از شش ماه، حقوق ۱۵۰ نجات غریق استان را پرداخت کنیم. در تلاش هستیم مراسم تجلیل از این ناجیان غریق را هم به زودی برگزار کنیم.
او گفت: جا دارد از همکاری و پیگیری موالیزاده استاندار خوزستان، سیلاوی مدیرکل امور اجتماعی استانداری، بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، کریمیکیا معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و حیدری رییس فدراسیون نیز قدردانی کنم.
رییس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان بیان کرد: برای خرید تجهیزات و شناورهای آبی جهت تجهیز پایگاههای نجات غریق شهرستانها نیز مبلغ خوبی از سوی سازمان برنامهریزی و بودجه استان پرداخت شد و اعتبار ویژهای هم به همین منظور از سوی سازمات امور اجتماعی وزرات کشور اختصاص پیدا کرد تا در نهایت بتوانیم در سال ۱۴۰۵، اجرای طرح گشت پیشگیری از غرقشدگی در سواحل استان را از ۱۹ شهرستان به ۲۴ شهرستان توسعه دهیم.