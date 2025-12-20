به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی در مراسم کلنگ‌زنی مجتمع خدماتی، رفاهی و تیرپارک در جاده بین‌المللی تجاری چایپاره به ماکو در مساحتی بالغ بر ۳۰ هکتار و با جذب کامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارزش بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال، با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری و تولید محور برنامه‌های دولت است، گفت: از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران استفاده خواهیم کرد.

استاندار افزود: کاهش بروکراسی‌های اداری می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان ایفا کند.

رحمانی در ادامه اظهارکرد: حمایت از پروژه‌های اشتغال‌زا و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، همواره در دستور کار دولت قرار دارد و اجرای پروژه‌های اینچنینی، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و رفاه عمومی کمک کند.