پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از طولانیشدن روند صدور مجوزها گفت: ضرورت دارد مسیر سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی در استان تسهیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی در مراسم کلنگزنی مجتمع خدماتی، رفاهی و تیرپارک در جاده بینالمللی تجاری چایپاره به ماکو در مساحتی بالغ بر ۳۰ هکتار و با جذب کامل سرمایهگذاری بخش خصوصی به ارزش بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال، با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری و تولید محور برنامههای دولت است، گفت: از تمام ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران استفاده خواهیم کرد.
استاندار افزود: کاهش بروکراسیهای اداری میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان ایفا کند.
رحمانی در ادامه اظهارکرد: حمایت از پروژههای اشتغالزا و سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، همواره در دستور کار دولت قرار دارد و اجرای پروژههای اینچنینی، میتواند به توسعه زیرساختها و رفاه عمومی کمک کند.